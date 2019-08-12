В новой СДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) ОАО «БПС-Сбербанк» появилась возможность экспорта выписок из лицевых счетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, экспорт выписок предусмотрен, как в новом XML-формате с расширенным набором данных, так и в привычном XML-формате подсистемы «Интернет-клиент». Кроме того, параметры экспорта предоставляют различные варианты группировки данных в формируемом файле.

Параллельно в системе исправлены некоторые ошибки.

В мобильном приложении СББОЛ (Android) появились такие возможности, как:

смена пароля доступа для входа в приложение и веб-версию СББОЛ;

просмотр информации о заблокированных организациях с указанием причины приостановления их обслуживания.

Дополнительно исправлена ошибка некорректной работы календаря при выборе даты.