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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В «СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛАЙН» БПС-СБЕРБАНКА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
17:02 12.08.2019
В новой СДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) ОАО «БПС-Сбербанк» появилась возможность экспорта выписок из лицевых счетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, экспорт выписок предусмотрен, как в новом XML-формате с расширенным набором данных, так и в привычном XML-формате подсистемы «Интернет-клиент». Кроме того, параметры экспорта предоставляют различные варианты группировки данных в формируемом файле.
Параллельно в системе исправлены некоторые ошибки.
В мобильном приложении СББОЛ (Android) появились такие возможности, как:
смена пароля доступа для входа в приложение и веб-версию СББОЛ;
просмотр информации о заблокированных организациях с указанием причины приостановления их обслуживания.
Дополнительно исправлена ошибка некорректной работы календаря при выборе даты.
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