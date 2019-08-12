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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ «ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН» ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
15:56 12.08.2019
ОАО «Белинвестбанк» продлило акцию «Притягательный сезон» до 30 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уникальное предложение разработано специально для владельцев микро-, малого и среднего бизнеса с объемом годовой выручки до 7 млн долларов США.
Процентные ставки в рамках акции «Притягательный сезон»:
от 4,59% годовых в евро;
от 5,59% годовых в долларах США (срок кредитования до 1 года включительно);
от 6,59% годовых в долларах США (срок кредитования свыше 1 года).
Средства предоставляются в виде возобновляемой и невозобновляемой кредитной линии или единовременного кредита. Их можно использовать на расширение и развитие собственного бизнеса (в текущую деятельность и на инвестиционные цели).
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