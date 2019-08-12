ОАО «Белинвестбанк» продлило акцию «Притягательный сезон» до 30 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уникальное предложение разработано специально для владельцев микро-, малого и среднего бизнеса с объемом годовой выручки до 7 млн долларов США.

Процентные ставки в рамках акции «Притягательный сезон»:

от 4,59% годовых в евро;

от 5,59% годовых в долларах США (срок кредитования до 1 года включительно);

от 6,59% годовых в долларах США (срок кредитования свыше 1 года).

Средства предоставляются в виде возобновляемой и невозобновляемой кредитной линии или единовременного кредита. Их можно использовать на расширение и развитие собственного бизнеса (в текущую деятельность и на инвестиционные цели).