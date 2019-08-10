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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ КАРТОЧКИ VISA С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
13:42 12.08.2019

В ОАО «Белагропромбанк» появилась возможность оформления банковских карточек Visa с индивидуальным дизайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Белагропромбанк подобрал множество изображений для оформления банковских карточек. Перечень предлагаемых ОАО «Белагропромбанк» вариантов дизайна карточек можно посмотреть по ссылке (https://www.belapb.by/cms/images/indesign3.pdf).

Клиент также может предложить свое изображение для оформления карточки, предварительно согласовав его с банком на соответствие правилам и требованиям платежных систем.

«Карточка с индивидуальным дизайном – это возможность сделать платежное средство уникальным, отличный способ выделиться и подчеркнуть свою креативность», – отметили в Белагропромбанке.

Карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном также выпускаются в рамках платежных систем Mastercard и БЕЛКАРТ.
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