Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк» состоится 16 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос продления срока проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ЗАО «МТБанк».