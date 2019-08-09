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РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ В ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ

10:51 12.08.2019 ЗАО «РРБ-Банк» с 12 августа изменяет процентную ставку по вновь привлекаемым средствам физических лиц во вклад в евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты ставка по вкладу «36 месяцев безотзывный» составляет 2,2% годовых.