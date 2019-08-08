Заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Сергей Лунегов проведет 14 августа прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 14.30 до 15.30 по телефону 8 (017) 239-55-55.

В частности, можно будет получить информацию о работе банка с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, разъяснения по условиям получения кредитов и критериям оценки платежеспособности кредитополучателя, узнать о новых продуктах, разработанных в Белинвестбанке специально для этой категории лиц.