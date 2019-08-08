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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОВЕДЕТ 14 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:51 09.08.2019
Заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Сергей Лунегов проведет 14 августа прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 14.30 до 15.30 по телефону 8 (017) 239-55-55.
В частности, можно будет получить информацию о работе банка с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, разъяснения по условиям получения кредитов и критериям оценки платежеспособности кредитополучателя, узнать о новых продуктах, разработанных в Белинвестбанке специально для этой категории лиц.
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