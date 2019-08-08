ОАО «Банк БелВЭБ» с 7 августа внесло изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменена комиссия за открытие текущего счета в иностранной валюте при открытии вклада (депозита) в банке.

За открытие счета в белорусских рублях плата с физических лиц не берется.