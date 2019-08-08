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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТЫ БАНКА ДАБРАБЫТ МОГУТ СОВЕРШАТЬ ПЕРЕВОДЫ ЮНИСТРИМ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ
14:23 09.08.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 8 августа открыло клиентам возможность совершать переводы Юнистрим онлайн с помощью банковских платежных карточек банка прямо в «Дабрабыт-онлайн» (Интернет-банк).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается также оформить бесплатно карточки Visa Classic или Mastercard Standard в рамках Пакета услуг «Классический» и совершать или получать привычные переводы ЮНИСТРИМ с удовольствием.
Пополнение карточек без комиссии: наличными в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк» с функцией Cash-in, а также в офисах банка; дистанционно через ЕРИП или сервис на сайте банка.
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