ОАО «Банк Дабрабыт» с 8 августа открыло клиентам возможность совершать переводы Юнистрим онлайн с помощью банковских платежных карточек банка прямо в «Дабрабыт-онлайн» (Интернет-банк).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается также оформить бесплатно карточки Visa Classic или Mastercard Standard в рамках Пакета услуг «Классический» и совершать или получать привычные переводы ЮНИСТРИМ с удовольствием.

Пополнение карточек без комиссии: наличными в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк» с функцией Cash-in, а также в офисах банка; дистанционно через ЕРИП или сервис на сайте банка.