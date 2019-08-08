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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ КАРТЫ КОДОВ ДЛЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ БЕЛАРУСБАНК ВЫДАВАТЬ НЕ БУДЕТ
12:16 09.08.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 19 августа вносит изменения в правила обслуживания клиентов – физических лиц с использованием системы «Интернет-банкинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь новые карты кодов выдаваться не будут. При авторизации, кроме логина и пароля, для доступа к системе необходимо вводить одноразовый СМС-код, который будет приходить на номер мобильного телефона при каждом входе в систему. Использование карт кодов, находящихся у клиентов, будет возможно до выработки их ресурса.

Для обеспечения безопасности при пользовании услугой «Интернет-банкинг» и пресечения попыток несанкционированного доступа к личным данным клиентов система «Интернет-банкинг» автоматически блокирует учетную запись пользователя после трехкратного неверного ввода авторизационных данных.

Разблокировать учетную запись можно будет с использованием кнопки «Забыли пароль?» на странице входа в систему, по телефону 147, либо воспользоваться услугой «Разблокировка по СМС».

При входе в систему «Интернет-банкинг», находясь за пределами Беларуси, необходимо проверять наличие подключенной услуги СМС-роуминг у мобильного оператора сотовой связи.

В качестве альтернативы банк предлагает на время поездки за рубеж бесплатно использовать платежную функциональность сервиса М-банкинг Беларусбанка в рамках тарифа «Экономный».

Система «Интернет-банкинг» позволяет безопасно совершать банковские операции без обращения в Беларусбанк, используя компьютер и имея доступ в интернет.
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