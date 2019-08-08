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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ УРМ В МИНСКЕ
11:39 09.08.2019

ОАО «Белгазпромбанк» открыло новое удаленное рабочее место в Минске (ТЦ «МОМО», пр-т. Партизанский, 150А, ст. м «Моголевская»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта точка оснащена банкоматом с функцией кэш-ресайклинга.

Основной функционал новой точки: оформление карточки рассрочки «Карта покупок» и карточки с дифференцированным cash-back Сashalot, оформление расчетных карточек, подключение и обучение клиентов использованию каналов ДБО, консультирование и помощь в оформлении всех банковских продуктов с использованием каналов ДБО, а также заключение партнерских соглашений по проектам «Карта покупок» и Сashalot.

До настоящего времени Белгазпромбанк не был представлен точками продаж в Партизанском и Заводском районах города.

«МОМО» расположен в удобном и доступном месте рядом со станцией метро «Могилевская», оборудован наземным и подземным паркингом и является единственным крупным торговым центром на территории Заводского, Партизанского и Ленинского районов Минска.
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