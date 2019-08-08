ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КАРТОЧКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В МОБИЛЬНОМ БАНКИНГЕ БЕЛИНВЕСТБАНКА
10:50 09.08.2019

В Мобильном банкинге ОАО «Белинвестбанк» можно заказать платежные карточки с индивидуальным дизайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заказать карточку с индивидуальным дизайном можно с помощью Мобильного банкинга Белинвестбанка в разделе «Заявка на карту». Можно выбрать из галереи карточку с индивидуальным дизайном. В качестве макета клиент может выбрать как одну из предложенных картинок, так и загрузить любое понравившееся изображение из галереи своего мобильного устройства.

Если клиент остановился на макете, предложенном банком, то заявка на карточку будет одобрена автоматически. Если был выбран собственный дизайн, изображение должно будет пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки.

Срок изготовления индивидуального заказа не отличается от срока выпуска обычной карточки. Через 3-5 дней клиент получит уведомление о ее готовности. Оповещение придет на номер телефона, который был указан.

Забрать свою карточку с индивидуальным дизайном можно в том отделении, которое клиент выбрал при заказе карты. Но уже в самое ближайшее время будет реализована услуга по доставке платежной карточки ее владельцу.

Карточка с индивидуальным дизайном Белинвестбанка выпускается на основе MasterCard Gold PayPass EMV, она доступна в долларах США и евро. Платежная карточка категории Gold гарантирует приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2019
валюта курс
EUR 2.2930
USD 2.0444
RUB 3.1378
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2930 +0.0003
USD 2.0444 -0.0043
RUB 3.1378 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2830 2.2870
USD 2.0410 2.0440
RUB 3.1250 3.1350
подробнее

Конвертация в банках
на 09.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 72.8000 73.3000
EUR/USD 1.1170 1.1220
USD/RUB 65.1000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте