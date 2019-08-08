В Мобильном банкинге ОАО «Белинвестбанк» можно заказать платежные карточки с индивидуальным дизайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заказать карточку с индивидуальным дизайном можно с помощью Мобильного банкинга Белинвестбанка в разделе «Заявка на карту». Можно выбрать из галереи карточку с индивидуальным дизайном. В качестве макета клиент может выбрать как одну из предложенных картинок, так и загрузить любое понравившееся изображение из галереи своего мобильного устройства.

Если клиент остановился на макете, предложенном банком, то заявка на карточку будет одобрена автоматически. Если был выбран собственный дизайн, изображение должно будет пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки.

Срок изготовления индивидуального заказа не отличается от срока выпуска обычной карточки. Через 3-5 дней клиент получит уведомление о ее готовности. Оповещение придет на номер телефона, который был указан.

Забрать свою карточку с индивидуальным дизайном можно в том отделении, которое клиент выбрал при заказе карты. Но уже в самое ближайшее время будет реализована услуга по доставке платежной карточки ее владельцу.

Карточка с индивидуальным дизайном Белинвестбанка выпускается на основе MasterCard Gold PayPass EMV, она доступна в долларах США и евро. Платежная карточка категории Gold гарантирует приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.