ОАО «Технобанк» с 7 августа внедрило инновационный финансовый продукт, тем самым расширив возможности трейдинга на финансовых рынках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на инвестиционной платформе Технобанка в рамках продукта «ТехноИнвест» реализована возможность инвестиций в акции компаний и торгуемых на бирже фондов (ETF), которые котируются на международных фондовых биржах.

Инвестировать в акции международных компаний и фондов с продуктом «ТехноИнвест» может каждый гражданин Беларуси путем совершения операций с «синтетическими акциями», инновационным продуктом Технобанка, созданного в рамках регуляции указа №231 от 4 июня 2015 года. Совершение операций с «синтетическими акциями» позволяет инвестору создавать собственные портфели ценных бумаг, любой сложности и структуры, управлять им по своему усмотрению, экономя время и деньги за счет отсутствия сложных процедур оформления традиционных сделок покупки-продажи ценных бумаг и налоговых начислений. И самое важное в том, что все операции совершаются абсолютно прозрачно, на территории страны и под регуляцией Национального банка Беларуси.

Основное отличие от существующих на рынке предложений – продукт «ТехноИнвест» позволяет совершать операции с более чем 1600 финансовыми инструментами удаленно, в режиме онлайн, с немедленным исполнением и общей комиссией не более 0,08% от суммы сделки и никаких лишних расходов, и факторов, повышающих риски торговли (услуги депозитария, свопы, маржинальные плечи и т.д.), только самое нужное для клиента – доход. По сравнению с традиционным подходом клиентские расходы снижены более чем в 10 раз.

Инвестируя в «синтетические акции», компаний и фондов с мировым именем, которые торгуются на крупнейших площадках Европы и США, инвесторы получают существенные преимущества:

современная технология – подключение и обслуживание осуществляется полностью удаленно, без необходимости посещения банка;

доступность для инвестора с любой суммой – минимальная сумма для инвестирования – это стоимость одной «синтетической акции» (около 25-50 долларов США);

высокая ликвидность – покупка/продажа по текущей рыночной цене осуществляется в считанные секунды, не выходя из дома;

выплата дивидендной корректировки (по срокам и сумме аналогично дивидендам) является дополнительным доходом помимо роста стоимости актива;

возможность применения различных инвестиционных стратегий - используя продукт «ТехноИнвест», клиенты могут реализовать любую стратегию инвестирования, от «купил и держи» (Buy and hold), до стратегии активной работы с низкими рисками и индексного инвестирования.

Продукт «ТехноИнвест» - специализированное решение на базе инвестиционной платформы Технобанка (xStation5) и мобильного приложения (XOH Trader), позволяет сделать инвестирование и управление инвестиционным портфелем не только доступным, но и максимально удобным. Однако следует помнить, что деятельность по инвестированию является не только потенциально прибыльным, но и рискованным занятием.