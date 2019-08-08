Управляющий директор ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) Рафал Ющак в октябре 2019 г. завершает свою работу в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, топ-менеджер переходит на позицию управляющего директора АО «Альфа-Банк» (Украина).

«Фокусом банка остается развитие мобильного банка и создание лучших цифровых сервисов. Преемственность стратегии подтверждается и тем, что исполнять обязанности управляющего директора будет действующий сотрудник банка — исполнительный директор и член Правления Роберт Дзялак», — отметил председатель правления Альфа-Банка (Беларусь) Валерий Смоляк.

«Рафал Ющак присоединился к команде в 2015 году и за это время Альфа-Банк (Беларусь) не только существенно усилил свои конкурентные преимущества, но уже сам задает стандарты того, каким должен быть цифровой банк. Мы убеждены, что Альфа-Банк продолжит успешное развитие в Беларуси и его ждут не менее впечатляющие успехи», — заявил председатель Совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен.

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) является банком с международным капиталом и частью Консорциума «Альфа-Групп». В состав Консорциума «Альфа-Групп» входят также крупнейший частный банк России — АО «Альфа-Банк», АО «Альфа-Банк» (Украина), AО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды).