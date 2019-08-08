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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В УСЛУГЕ «ХУТКА НА КАРТКУ» БАНКА БЕЛВЭБ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТОЧКАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛКАРТ
14:02 08.08.2019
Денежные переводы в рамках услуги «Хутка на картку» ОАО «Банк БелВЭБ» в сети Интернет с 8 августа можно выполнить не только между банковскими платежными карточками международных платежных систем Masterсard и Visa, эмитированными банками-резидентами Беларуси, но и платежной системы БЕЛКАРТ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доступны также переводы между карточками разных платежных систем.
Соответствующие изменения внесены в Договор перевода денежных средств «Хутка на картку» с использованием реквизитов банковской платежной карточки (условия публичной оферты).
«Хутка на картку» – услуга, которая позволяет держателям банковских платежных карточек, эмитированных банками-резидентами Беларуси, отправлять мгновенные переводы денежных средств в режиме онлайн. Для выполнения перевода необходима карточка отправителя (или ее реквизиты) и номер карточки получателя.
Осуществить перевод «Хутка на картку» быстро, удобно и просто можно одним из следующих способов: на официальном сайте банка или с помощью услуги Интернет-Банк.
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