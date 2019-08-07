ОАО «Белгазпромбанк» выпустило специально к тысячелетию Бреста лимитированную серию премиальных карт Visa Platinum с индивидуальным дизайном. Эмиссия карт ограничена - всего 300 штук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юбилейная карта отличается праздничным дизайном, наличием первоклассных услуг и привилегий – таких как: бесплатное оформление карты Priority Pass - доступ более чем в 1200 VIP-залов аэропортов; специальные скидки и предложения от платежной системы Visa в зависимости от региона; специальные программы от платежной системы Visa «Защита покупок» и «Расширенная гарантия»; скидки от страхового общества ЗАО «Кентавр» на страховые услуги и многое другое.

Выпуск и обслуживание такой карты на 5 лет обойдется в 30 рублей. При желании по карте может быть открыта кредитная линия до 1000 рублей на выгодных условиях.

Карты с юбилейным дизайном можно оформить до 30 сентября 2019 года в офисах Белгазпромбанка в Бресте (ул. Советской Конституции, 15; бульвар Космонавтов, 90).