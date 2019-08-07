ОАО «Банк БелВЭБ» с 6 августа возобновило выдачу потребительских кредитов по программе «Дабрабыт» и расширило возможности получения кредита по программе «Лагодны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты «Дабрабыт» и «Лагодны» оформляются в офисах банка и предоставляются по ставке 14,5% годовых. Максимальная сумма кредитования 60 тыс. рублей и 22 тыс. рублей соответственно.

«Возобновив кредитование на достаточно крупные суммы, Банк БелВЭБ продемонстрировал стремление поддержать своих клиентов в решении важных жизненных вопросов (приобретение автомобиля, ремонт, обучение и др.), связанных со значительными финансовыми затратами. Именно эти кредитные программы в 2018 году являлись безусловными лидерами в линейке банковских кредитных продуктов. Учитывая их характеристики, доступность и простоту оформления, банк ожидает активного спроса на эти кредиты и в нынешнем сезоне», – отметили в Банке БелВЭБ.