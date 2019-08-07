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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
10:37 08.08.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 6 августа возобновило выдачу потребительских кредитов по программе «Дабрабыт» и расширило возможности получения кредита по программе «Лагодны».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты «Дабрабыт» и «Лагодны» оформляются в офисах банка и предоставляются по ставке 14,5% годовых. Максимальная сумма кредитования 60 тыс. рублей и 22 тыс. рублей соответственно.
«Возобновив кредитование на достаточно крупные суммы, Банк БелВЭБ продемонстрировал стремление поддержать своих клиентов в решении важных жизненных вопросов (приобретение автомобиля, ремонт, обучение и др.), связанных со значительными финансовыми затратами. Именно эти кредитные программы в 2018 году являлись безусловными лидерами в линейке банковских кредитных продуктов. Учитывая их характеристики, доступность и простоту оформления, банк ожидает активного спроса на эти кредиты и в нынешнем сезоне», – отметили в Банке БелВЭБ.
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