БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ 9 АВГУСТА ВОЗМОЖНО ПРЕРЫВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЕРИП

17:45 07.08.2019 Работы по переключению ОАО «НКФО «Единое расчетное и информационное пространство» на новое оборудование на узле связи сети ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» (ул. Захарова, 55, Минск) будут проводиться 9 августа с 0.00 до 4.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Паритетбанк», в этот период возможно прерывание передачи данных до 30 минут.