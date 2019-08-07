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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОЧЬЮ 9 АВГУСТА ВОЗМОЖНО ПРЕРЫВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЕРИП
17:45 07.08.2019
Работы по переключению ОАО «НКФО «Единое расчетное и информационное пространство» на новое оборудование на узле связи сети ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» (ул. Захарова, 55, Минск) будут проводиться 9 августа с 0.00 до 4.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Паритетбанк», в этот период возможно прерывание передачи данных до 30 минут.
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