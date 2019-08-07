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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК В СЕНТЯБРЕ ЗАКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ №612 В БОРИСОВЕ
16:02 07.08.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» в сентябре закрывает филиал №612 в Борисове.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала — 6 сентября. С 7 сентября 2019 года на его базе создается ЦБУ № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Борисове.
Дата прекращения филиалом № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Борисове (БИК AKBBBY21612) участия в межбанковских расчетах — 07.09.2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
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