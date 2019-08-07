ОАО «АСБ Беларусбанк» в сентябре закрывает филиал №612 в Борисове.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала — 6 сентября. С 7 сентября 2019 года на его базе создается ЦБУ № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Борисове.

Дата прекращения филиалом № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Борисове (БИК AKBBBY21612) участия в межбанковских расчетах — 07.09.2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».