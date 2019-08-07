|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,5% ГОДОВЫХ С 14 АВГУСТА
14:48 07.08.2019
С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра).
Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год.
Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами.
Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2019
Курсы в банках
на 07.08.2019
Конвертация в банках
на 07.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте