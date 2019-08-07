БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПОПОЛНИТЬ КАРТОЧКИ БАНКА ДАБРАБЫТ МОЖНО ПОПОЛНИТЬ В УСТРОЙСТВАХ БЕЛГАЗПРОМБАНКА БЕЗ КОМИССИИ

13:54 07.08.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» предложило держателям карточек новый способ их пополнения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 августа пополнение карточек наличными деньгами без комиссии теперь доступно и в устройствах самообслуживания ОАО «Белгазпромбанк» с функцией Cash-in (банкоматы и инфокиоски).