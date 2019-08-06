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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ РЕАЛИЗОВАЛ ПИЛОТНУЮ СДЕЛКУ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОСТАВОК КОСМЕТИКИ ИЗ РОССИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МИБ
17:12 06.08.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» реализовало пилотную сделку по поддержке поставок парфюмерно-косметической продукции из России в Беларусь в рамках программы поддержки торгового финансирования Международного инвестиционного банка (МИБ) при участии ПАО «Московский Кредитный Банк» (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сумма дебютной сделки составила 150 тыс. евро.
Банк Дабрабыт был включен в программу поддержки торгового финансирования МИБ в качестве банка-эмитента операций.
В рамках данной программы Банк Дабрабыт готов поддерживать импортные внешнеторговые контракты из стран-членов МИБ. В первую очередь, акцент делается на высокотехнологичное оборудование для пищевой, текстильной промышленности, машиностроения, электроэнергетики и других областей. Однако поставки товаров потребительского назначения также являются одним из направлений программы.
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