В составе ОАО «Белинвестбанк» создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главная задача центра – стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса.

«В последние годы термин «женское предпринимательство» прочно вошел в экономическую жизнь не только мирового сообщества, но и стал частью белорусских реалий. На развитии женского предпринимательства сфокусировано внимание государства, общественных организаций и сообществ. Кто пропустит эту тенденцию, тот проиграет. Наш банк давно уделял особое внимание женскому бизнесу, и создание центра не просто логическое продолжение того, чем мы занимались в последние несколько лет, это выход на качественно новый уровень поддержки женского предпринимательства и новые возможности для наших клиенток», – сказала начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» Виктория Байран.

Работа центра организована по нескольким направлениям. Предстартовая поддержка женского бизнеса рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Она включает курсы, образовательные семинары и коучинги для получения деловых навыков. Помощь существующему бизнесу рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на качественно новый уровень. В рамках данного направления банк оказывает содействие в получении финансовых и технических ресурсов, организует нетворкинги, коворкинги и прочие обучающие мероприятия, внедряет специальные банковские продукты, услуги и сервисы для женщин в бизнесе.

«Как показал наш опыт, основные проблемы, с которыми сталкиваются бизнес-леди, – нехватка знаний в финансовой сфере и отсутствие средств для начала и развития своего дела. Мы поставили перед собой задачу по мере сил решать эти вопросы. В Белинвестбанке уже внедрена серия продуктов для женщин, которые в перспективе будут дополнены страховыми услугами с уникальными условиями. Продолжается серия обучающих бизнес-завтраков. Они уже состоялись в Бресте, Витебске и Гродно и были востребованы как среди начинающих бизнес-леди, так и состоявшихся. Глобально, для повышения уровня финансовых знаний, в ближайшее время будет создана Школа женского бизнеса и, конечно, появится специализированный офис – уникальное пространство для бизнес-леди», – отметила В. Байран.

На сегодня женский бизнес – мировой тренд. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси, т.е. практически половину занятых в экономике. Более 37% белорусок имеют высшее образование. Около 30% женщин имеют собственный бизнес.

В структуре клиентской базы малого и среднего бизнеса Белинвестбанка женский бизнес составляет 36% – это свыше 11 тыс. клиентов. За последний год (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) количество выдаваемых кредитов субъектам женского предпринимательства возросло почти в два раза.

В 2016 году Белинвестбанк начал работу с Европейским банком реконструкции и развития по международной программе «Женщины в бизнесе». В рамках сотрудничества был реализован проект «УспешнаЯ» для поддержки женщин-предпринимателей. В 2019 году Белинвестбанк поддержал женский саммит «Ты можешь!». При участии банка состоялась серия мероприятий «Завтрак с экспертом» в Минске и 5 мини-встреч экспертов в области построения собственного бизнеса в областных центрах Беларуси.