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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ И ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:30 06.08.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» и Евразийский банк развития (ЕАБР) 2 августа заключили соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документом закреплены ранее достигнутые договоренности о долгосрочном стратегическом партнерстве при финансировании проектов, представляющих интерес для обеих сторон.
Являясь авторитетным международным финансовым институтом, ЕАБР обладает значительным потенциалом в финансировании крупномасштабных инвестиционных проектов, и уже имеет практический опыт их реализации в Беларуси.
Для достижения максимальной синергии Банк БелВЭБ со своей стороны предлагает ЕАБР собственные глубокие компетенции и знание белорусского корпоративного рынка. Условиями соглашения предусматривается, что Банк БелВЭБ будет осуществлять поиск деловых партнеров и проектов для финансирования ЕАБР либо совместного финансирования, а также консультационную и информационную поддержку при их реализации.
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