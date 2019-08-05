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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС «ЭКВАЙРИНГ» БЕЛИНВЕСТБАНКА ДОСТУПЕН В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ ДЛЯ ЮРЛИЦ
11:27 06.08.2019
Сервис «Эквайринг» ОАО «Белинвестбанк» доступен в Интернет-банкинге для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря очередному обновлению канала дистанционного обслуживания клиенты банка, которые пользуются терминальным оборудованием Белинвестбанка, могут получать информацию о терминале, месте его установки, статусе, а также оборотах и количестве операций за выбранный период в рамках заключенного договора эквайринга. Вся информация предоставляется в режиме онлайн.
Чтобы получить права доступа к сервису «Эквайринг», необходимо произвести настройки в кабинете пользователя в соответствии с инструкцией.
Новый функционал Интернет-банкинга стал первым этапом в реализации масштабного проекта по внедрению данного сервиса. В дальнейшем индивидуальные предприниматели и юридические лица получат возможность пользоваться более развернутой информацией о платежах, совершенных с использованием терминального оборудования Белинвестбанка.
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