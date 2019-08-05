Сервис «Эквайринг» ОАО «Белинвестбанк» доступен в Интернет-банкинге для юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря очередному обновлению канала дистанционного обслуживания клиенты банка, которые пользуются терминальным оборудованием Белинвестбанка, могут получать информацию о терминале, месте его установки, статусе, а также оборотах и количестве операций за выбранный период в рамках заключенного договора эквайринга. Вся информация предоставляется в режиме онлайн.

Чтобы получить права доступа к сервису «Эквайринг», необходимо произвести настройки в кабинете пользователя в соответствии с инструкцией.

Новый функционал Интернет-банкинга стал первым этапом в реализации масштабного проекта по внедрению данного сервиса. В дальнейшем индивидуальные предприниматели и юридические лица получат возможность пользоваться более развернутой информацией о платежах, совершенных с использованием терминального оборудования Белинвестбанка.