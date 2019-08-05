В зоне 24/7 головного офиса ОАО «Белгазпромбанк» (Минск, ул. Притыцкого, 60/2) установлены 2 банкомата с поддержкой белорусского и китайского языков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, аналогичные банкоматы также есть в индустриальном парке «Великий камень» и в Национальном аэропорту «Минск».

Государственные языки Беларуси – белорусский и русский. По данным последней переписи населения, родным белорусский язык считают три четверти граждан страны. В последнее годы в стране возрос интерес к национальной символике и родному языку. В этих условиях появление в интерфейсе белорусского языка выглядит вполне логичным и обоснованным.

«Поводом для дополнения интерфейса банкоматов китайским языком стали растущие коммуникации с Китаем, а также увеличение количества карточек Union Pay и китайскоговорящих клиентов. Таким образом, создание удобного мультиязычного интерфейса для многочисленных пользователей наших банкоматов отражает движение Белгазпромбанка в ногу со временем!», – отметил директор департамента развития и сопровождения розничного бизнеса Белгазпромбанка Дмитрий Фурс.

Планируется, что к концу года все существующие 215 банкоматов Белгазпромбанка будут оснащены поддержкой 4-х языков: русского/белорусского/английского/китайского.