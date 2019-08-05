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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОПОЛНИТЬ ВАЛЮТНЫЕ КАРТОЧКИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ТЕПЕРЬ МОЖНО В ИНФОКИОСКАХ
09:40 06.08.2019
ОАО «Белагропромбанк» запустило новую услугу в своих инфокиосках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь пополнять валютные карточки Белагропромбанка можно белорусскими рублями.
По запросу клиента инфокиоск конвертирует внесенные белорусские рубли в нужную валюту: доллары, евро или российские рубли.
Конвертация осуществляется без комиссий, в соответствии с актуальными на момент совершения операции курсами валют по карточкам.
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