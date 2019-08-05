БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПОПОЛНИТЬ ВАЛЮТНЫЕ КАРТОЧКИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ТЕПЕРЬ МОЖНО В ИНФОКИОСКАХ

09:40 06.08.2019 ОАО «Белагропромбанк» запустило новую услугу в своих инфокиосках. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь пополнять валютные карточки Белагропромбанка можно белорусскими рублями. По запросу клиента инфокиоск конвертирует внесенные белорусские рубли в нужную валюту: доллары, евро или российские рубли. Конвертация осуществляется без комиссий, в соответствии с актуальными на момент совершения операции курсами валют по карточкам.