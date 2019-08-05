Национальный банк Беларуси с 5 августа изменил процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП. Об этом говорится в решении Комитета по операциям на финансовых рынках Нацбанка №87/ФР от 01.08.2019.

Согласно решению, процентная ставка за пользование денежными средствами по сделкам СВОП в долларах США снижена на 0,25 процентного пункта до 2%.

Процентные ставки за пользование денежными средствами по сделкам СВОП в евро и российских рублях не изменились и остались на уровне 0% и 0,15% соответственно.