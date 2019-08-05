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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
17:59 05.08.2019
«Франсабанк» ОАО с 1 августа изменило размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:
«Всё и сразу!»: 14,5% — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 14,5% — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;
«Возможно всё!»: 14,5% (ставка рефинансирования Национального банка плюс 4,5 процентного пункта) — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;
«Родныя рэчы»: 14,5% — срок кредитования 36 месяцев;
«Двойная выгода»: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования от 13 до 36 месяцев;
«ПроЗАПАС (овердрафт)»: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) для Белкарт/Maestro; 14,45% (СР + 4,45 п.п.) для MasterCard Standard;
«Золотой возраст»: 14,5% — сроком кредитования от 13 месяцев до 3-х лет;
на приобретение подержанного автомобиля: 14,5% — сроком кредитования до 5 лет;
на приобретение нового автомобиля: 14,5% — сроком кредитования до 7 лет;
на приобретение недвижимости: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования до 20 лет;
«Удобная карта»: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования от 3 до 7 лет.
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