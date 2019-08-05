«Франсабанк» ОАО с 1 августа изменило размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:

«Всё и сразу!»: 14,5% — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 14,5% — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;

«Возможно всё!»: 14,5% (ставка рефинансирования Национального банка плюс 4,5 процентного пункта) — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;

«Родныя рэчы»: 14,5% — срок кредитования 36 месяцев;

«Двойная выгода»: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования от 13 до 36 месяцев;

«ПроЗАПАС (овердрафт)»: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) для Белкарт/Maestro; 14,45% (СР + 4,45 п.п.) для MasterCard Standard;

«Золотой возраст»: 14,5% — сроком кредитования от 13 месяцев до 3-х лет;

на приобретение подержанного автомобиля: 14,5% — сроком кредитования до 5 лет;

на приобретение нового автомобиля: 14,5% — сроком кредитования до 7 лет;

на приобретение недвижимости: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования до 20 лет;

«Удобная карта»: 14,5% (СР + 4,5 п.п.) — сроком кредитования от 3 до 7 лет.