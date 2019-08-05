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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ВОЗОБНОВИЛ КРЕДИТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ «ЛЕГКИЙ»
16:58 05.08.2019
ЗАО «БТА Банк» с 2 августа возобновило кредитный продукт для физических лиц «Легкий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это кредит на потребительские нужды с фиксированной ставкой 14,5%. Срок кредитования: до 60 месяцев. Предусмотрена возможность досрочного погашения.
Сумма кредита до 5000 рублей без справки о доходах. Деньги перечисляются на банковскую платежную карточку.
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