ЗАО «БТА Банк» с 2 августа возобновило кредитный продукт для физических лиц «Легкий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это кредит на потребительские нужды с фиксированной ставкой 14,5%. Срок кредитования: до 60 месяцев. Предусмотрена возможность досрочного погашения.

Сумма кредита до 5000 рублей без справки о доходах. Деньги перечисляются на банковскую платежную карточку.