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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:11 05.08.2019
«Франсабанк» ОАО с 1 августа изменило процентные ставки по вновь открываемым безотзывным банковским вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:
«Верный расчет» безотзывный: на 185 дней – 10,72%, на 385 и 735 дней – 12,94%;
онлайн-вклад «Верный расчет» безотзывный: на 185 дней – 10,72%, на 385 и 735 дней – 12,94%.
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