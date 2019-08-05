БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:11 05.08.2019 «Франсабанк» ОАО с 1 августа изменило процентные ставки по вновь открываемым безотзывным банковским вкладам для физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах: «Верный расчет» безотзывный: на 185 дней – 10,72%, на 385 и 735 дней – 12,94%; онлайн-вклад «Верный расчет» безотзывный: на 185 дней – 10,72%, на 385 и 735 дней – 12,94%.