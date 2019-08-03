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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКА ПО ОВЕРДРАФТУ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
13:53 05.08.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 1 августа изменило процентную ставку по овердрафту для зарплатных карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты ставка составляет 14,5% годовых для вновь заключенных договоров.
Стоимость овердрафта определяется суммой и сроком его использования, а также годовой процентной ставкой.
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