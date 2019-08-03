БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКА ПО ОВЕРДРАФТУ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

13:53 05.08.2019 ОАО «БНБ-Банк» с 1 августа изменило процентную ставку по овердрафту для зарплатных карт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты ставка составляет 14,5% годовых для вновь заключенных договоров. Стоимость овердрафта определяется суммой и сроком его использования, а также годовой процентной ставкой.