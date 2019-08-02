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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ПРЕКРАЩЕН ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
12:52 05.08.2019
ЗАО «Банк «Решение» с 1 августа прекратило прием дополнительных взносов по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием допвзносов по депозитному продукту «Формула успеха» со сроком привлечения 36 месяцев для физических лиц прекращен по договорам, заключенным до 1 августа 2019 года.
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