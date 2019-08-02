БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ПРЕКРАЩЕН ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ

12:52 05.08.2019 ЗАО «Банк «Решение» с 1 августа прекратило прием дополнительных взносов по некоторым вкладам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием допвзносов по депозитному продукту «Формула успеха» со сроком привлечения 36 месяцев для физических лиц прекращен по договорам, заключенным до 1 августа 2019 года.