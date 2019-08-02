БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БТА БАНКЕ УВЕЛИЧЕНЫ

12:23 05.08.2019 ЗАО «БТА Банк» с 1 августа увеличило процентные ставки по некоторым вкладам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок увеличен по вновь оформляемым вкладам физических лиц в белорусских рублях: по безотзывному вкладу «Эвридэй» со сроком размещения вклада 16 месяцев до уровня 12,94%; по безотзывному вкладу «БТА+» со сроком размещения вклада 14 месяцев до уровня 12,94%; по безотзывному вкладу «БТА Профит» со сроком размещения вклада 12 месяцев до уровня 10,72%.