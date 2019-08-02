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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БТА БАНКЕ УВЕЛИЧЕНЫ
12:23 05.08.2019
ЗАО «БТА Банк» с 1 августа увеличило процентные ставки по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок увеличен по вновь оформляемым вкладам физических лиц в белорусских рублях:
по безотзывному вкладу «Эвридэй» со сроком размещения вклада 16 месяцев до уровня 12,94%;
по безотзывному вкладу «БТА+» со сроком размещения вклада 14 месяцев до уровня 12,94%;
по безотзывному вкладу «БТА Профит» со сроком размещения вклада 12 месяцев до уровня 10,72%.
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