ОАО «БНБ-Банк» и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) заключили 1 августа Генеральное соглашение о финансировании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ предусматривает взаимодействие в области финансирования экспортно-импортных операций между белорусскими компаниями и компаниями-резидентами стран, которые входят в состав МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).

Заключение соглашения, а также установление лимитов для совершения операций по торговому финансированию направлено на развитие экспортно-импортного потенциала и клиентов обоих финансовых институтов.

«Мы рады, что сотрудничество с МБЭС начинается с востребованного для рынка Беларуси финансирования. – Поддержка и развитие среднего и малого бизнеса, как и прежде, остается в фокусе БНБ-Банка. Соглашение с МБЭС, в свою очередь, открывает новые возможности осуществления внешнеторговой деятельности для ключевого сегмента клиентов нашего банка», – отметил заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергей Сабук.

Выделяемые ресурсы и предложенная линейка продуктов торгового финансирования позволят банкам увеличить объемы финансовой поддержки внешнеэкономических сделок клиентов, предлагая комфортные условия кредитования и тем самым усиливая перспективные направления бизнеса.