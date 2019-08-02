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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ
10:17 05.08.2019
ОАО «Технобанк» с 1 августа изменило процентные ставки по интернет-депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:
безотзывный интернет-депозит «Е-Максимум» - 12,94% годовых;
безотзывный интернет-депозит «Е-Триумф» - 9,67% годовых;
отзывный интернет-депозит «Е-дуэт» - 7,45% годовых, с капитализацией;
отзывный интернет-депозит «Е-Соло» - 7,25% годовых, с капитализацией.
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