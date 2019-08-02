БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ

10:17 05.08.2019 ОАО «Технобанк» с 1 августа изменило процентные ставки по интернет-депозитам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: безотзывный интернет-депозит «Е-Максимум» - 12,94% годовых; безотзывный интернет-депозит «Е-Триумф» - 9,67% годовых; отзывный интернет-депозит «Е-дуэт» - 7,45% годовых, с капитализацией; отзывный интернет-депозит «Е-Соло» - 7,25% годовых, с капитализацией.