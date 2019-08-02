БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БПС-СБЕРБАНКЕ СНИЗИЛИСЬ

17:57 02.08.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» снизило ставки по отдельным кредитным продуктам для частных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 августа по вновь заключаемым договорам по таким кредитным продуктам как «Финансирование недвижимости «Новоселье со Сбербанком»», «Кредит на рефинансирование «Новоселье со Сбербанком»», «Овердрафтный кредит «One-click!», «Автокредит «Главная дорога со Сбербанком!»», «Кредит на рефинансирование «Хочу все!»», «Потребительский кредит «Учимся вместе»», «Потребительский кредит «Хочу все!» процентная ставка снижена до 14,5% годовых.