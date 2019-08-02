БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ

17:08 02.08.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 августа изменило процентные ставки по вновь оформляемым вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» безотзывный на 5 и 7 месяцев составляет 9,67% и 10,72% соответственно, по вкладу «Альфа-Вклад» отзывный на 6 и 18 месяцев — 7,45%. Процентная ставка по вкладу «Альфа-Гранд» безотзывный на 8 месяцев составляет 10,72%.