БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:18 02.08.2019 ЗАО «Идея Банк» с 1 августа снизило размер процентных ставок по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: «Стандартный», «Мечтай», «Большой», «Консолидация», Online - 14,5% (ранее 14,59%); CREDO – 14,5% (ранее 14,59%), грейс-ставка 0,0001% годовых (льготная ставка – 9,9% годовых).