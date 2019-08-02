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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:18 02.08.2019
ЗАО «Идея Банк» с 1 августа снизило размер процентных ставок по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:
«Стандартный», «Мечтай», «Большой», «Консолидация», Online - 14,5% (ранее 14,59%);
CREDO – 14,5% (ранее 14,59%), грейс-ставка 0,0001% годовых (льготная ставка – 9,9% годовых).
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