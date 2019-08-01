ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский областной исполнительный комитет заключили соглашение о взаимодействии по вопросам предоставления льготных кредитов субъектам малого предпринимательства области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках программы устанавливается льготная ставка – 1/2 действующей ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 2,5 п.п. Предприниматели могилевской области смогут получить заемные средства по специальным условиям: на текущий момент – это 7,5% годовых (при текущем уровне ставки рефинансирования 10%).

Соглашение предусматривает, что средства могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов для действующего бизнеса по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производств; реализация экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.