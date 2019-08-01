Граждане могут оформить в ОАО «Белагропромбанк» заявку на кредит и заключить кредитный договор с помощью мобильного интернет-банкинга (Мобильного приложения) банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для доступа к данной услуге клиенту необходимо: быть пользователем системы «Интернет-банкинг» ОАО «Белагропромбанк» либо быть держателем карточки банка и пройти процедуру регистрации в мобильном приложении.

Необходимо также иметь в наличии исправное мобильное устройство (смартфон, планшет) с операционной системой Android или iOS и возможностью выхода в интернет.