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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
11:01 02.08.2019
Граждане могут оформить в ОАО «Белагропромбанк» заявку на кредит и заключить кредитный договор с помощью мобильного интернет-банкинга (Мобильного приложения) банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для доступа к данной услуге клиенту необходимо: быть пользователем системы «Интернет-банкинг» ОАО «Белагропромбанк» либо быть держателем карточки банка и пройти процедуру регистрации в мобильном приложении.
Необходимо также иметь в наличии исправное мобильное устройство (смартфон, планшет) с операционной системой Android или iOS и возможностью выхода в интернет.
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