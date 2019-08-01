БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

16:14 01.08.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 августа изменяет процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: по вкладу «Весомый» на срок 3,6 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 7,3% годовых; по вкладу «Основательный» на срок 12, 18, 24 месяца размер процентной ставки установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, уменьшенной на 2,7 процентного пункта (7,3% годовых); по вкладу «Прогрессивный» по всем периодам хранения размер процентной ставки установлен в размере ставки рефинансирования Нацбанка, уменьшенной на 2,7 п.п. (7,3% годовых); по вкладу «Оптимальный» на срок 2 месяца, заключаемому в ЦБУ, установлен фиксированный размер процентной ставки 9% годовых; по вкладу «Оптимальный» на срок 2 месяца, заключаемому посредством услуги «Дабрабыт-онлайн», установлен фиксированный размер процентной ставки 9,2% годовых.