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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПОВЫШАЮТСЯ
14:51 01.08.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» повышает процентные ставки по безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в долларах США, а также изменяет процентные ставки по отзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях, безотзывным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях и приостанавливает прием денег в иностранной валюте во вклады (депозиты), открываемые в офисах банка сроком размещения до одного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 августа установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам вкладов (депозитов) физических лиц:

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой» в долларах США (минимальная сумма 100 долларов): на 13 мес. – 1,8%, на 24 мес. – 2%;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США и российских рублях:

доллары США (мин. – 1000 долл. – для клиентов категории VIP, 100000 долл. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 13 мес. – 1,9%, на 24 мес. – 2,1%;

росс. рубли (мин. – 60000 росс. рублей – для клиентов категории VIP, 6000000 росс. рублей – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 13 мес. – 6,5%, на 24 мес. – 6,6%;

срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Универсальный» с переменной процентной ставкой:

белорусские рубли (мин. – 100 руб.): на 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – ставка рефинансирования минус 2,6 процентного пункта;

доллары США (мин. – 100 долл.): на 24 мес. – 0,804% (Libor минус 1,6985 п.п.);

евро (мин. – 100 евро): на 24 мес. – 0,488% (Euribor плюс 0,81 п.п.);

росс. рубли (мин. – 6000 росс. руб.): на 24 мес. – 3,69% (MosPrime минус 4,54 п.п.).

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» в долларах США (мин. – 50 долл.): на 3 мес. – 1,3%, на 7 мес. – 1,7%, на 13 мес. – 2%, на 24 мес. – 2,2%.

срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Интернет-вкл@д» (мин. – 50 руб.): на 35 дней, 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – 7,4%.
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