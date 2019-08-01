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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
13:59 01.08.2019
ЗАО «Идея Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в национальной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам составляют:
«Базовый 4» – 7,15% (ранее 7,3%);
«Фирменный 4» – 7,25% (ранее 7,4%);
«Онлайн 4» – 7,35% (ранее 7,5%);
«Фирменный онлайн 4» – 7,45% (ранее 7,6%);
«Базовый 6» – 7,15% (ранее 7,3%);
«Фирменный 6» – 7,25% (ранее 7,4%);
«Онлайн 6» – 7,35% (ранее 7,5%);
«Фирменный онлайн 6» – 7,45% (ранее 7,6%);
«Базовый 12» – 7,15% первые 6 месяцев, с 7-го месяца – ставка рефинасирования минус 2,85 процентного пункта (ранее 7,3% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,7 п.п.);
«Фирменный 12» – 7,25% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,75 п.п. (ранее 7,4% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,6 п.п.);
«Онлайн 12» – 7,35% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,65 п.п. (ранее 7,5% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,5 п.п.);
«Фирменный онлайн 12» – 7,45% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,55 п.п. (ранее 7,6% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,4 п.п.).
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