ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
13:59 01.08.2019

ЗАО «Идея Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в национальной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам составляют:

«Базовый 4» – 7,15% (ранее 7,3%);

«Фирменный 4» – 7,25% (ранее 7,4%);

«Онлайн 4» – 7,35% (ранее 7,5%);

«Фирменный онлайн 4» – 7,45% (ранее 7,6%);

«Базовый 6» – 7,15% (ранее 7,3%);

«Фирменный 6» – 7,25% (ранее 7,4%);

«Онлайн 6» – 7,35% (ранее 7,5%);

«Фирменный онлайн 6» – 7,45% (ранее 7,6%);

«Базовый 12» – 7,15% первые 6 месяцев, с 7-го месяца – ставка рефинасирования минус 2,85 процентного пункта (ранее 7,3% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,7 п.п.);

«Фирменный 12» – 7,25% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,75 п.п. (ранее 7,4% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,6 п.п.);

«Онлайн 12» – 7,35% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,65 п.п. (ранее 7,5% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,5 п.п.);

«Фирменный онлайн 12» – 7,45% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,55 п.п. (ранее 7,6% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,4 п.п.).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.08.2019
валюта курс
EUR 2.2588
USD 2.0443
RUB 3.2054
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2588 -0.0096
USD 2.0443 +0.0093
RUB 3.2054 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2560 2.2600
USD 2.0420 2.0450
RUB 3.1940 3.2080
подробнее

Конвертация в банках
на 01.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1095 1.1070
EUR/RUB 70.2500 70.8500
USD/RUB 63.7000 64.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте