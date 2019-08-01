БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ

13:59 01.08.2019 ЗАО «Идея Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в национальной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам составляют: «Базовый 4» – 7,15% (ранее 7,3%); «Фирменный 4» – 7,25% (ранее 7,4%); «Онлайн 4» – 7,35% (ранее 7,5%); «Фирменный онлайн 4» – 7,45% (ранее 7,6%); «Базовый 6» – 7,15% (ранее 7,3%); «Фирменный 6» – 7,25% (ранее 7,4%); «Онлайн 6» – 7,35% (ранее 7,5%); «Фирменный онлайн 6» – 7,45% (ранее 7,6%); «Базовый 12» – 7,15% первые 6 месяцев, с 7-го месяца – ставка рефинасирования минус 2,85 процентного пункта (ранее 7,3% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,7 п.п.); «Фирменный 12» – 7,25% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,75 п.п. (ранее 7,4% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,6 п.п.); «Онлайн 12» – 7,35% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,65 п.п. (ранее 7,5% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,5 п.п.); «Фирменный онлайн 12» – 7,45% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,55 п.п. (ранее 7,6% - первые 6 мес., с 7-го – СР-2,4 п.п.).