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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
11:55 01.08.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 августа изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,57%, 10,62%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,94% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,94% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,67%, 10,72%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно.
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