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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА
10:11 01.08.2019
ЗАО «Идея Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по депозитам для бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты ставки составят:
«Депозит №1»: от 1 до 6 мес. – 9,67% (ранее 9,69%); от 6 до 12 мес. – 10,72% (ранее – 10,71%);
«До зарплаты»: от 1 до 6 мес. – 7,45% (ранее 7,6%).
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