БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА

10:11 01.08.2019 ЗАО «Идея Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по депозитам для бизнеса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты ставки составят: «Депозит №1»: от 1 до 6 мес. – 9,67% (ранее 9,69%); от 6 до 12 мес. – 10,72% (ранее – 10,71%); «До зарплаты»: от 1 до 6 мес. – 7,45% (ранее 7,6%).