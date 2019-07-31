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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ЦЕПТЕР БАНКЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 АВГУСТА
15:05 31.07.2019
ЗАО «Цептер Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по открываемым и пролонгируемым вкладам для физических лиц в белорусских рублях «Цептер Аккорд+», «Цептер Этюд+», «Цептер Симфония».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по безотзывному вкладу с возможностью пролонгации «Цептер Аккорд+» ставка составит 9,67% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, на 35 дней).
По безотзывному вкладу «Цептер Этюд+» ставка составит 10,72% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, на 190 дней).
По безотзывному вкладу «Цептер Симфония» ставка составит 12,94% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, 390 дней).
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