БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ЦЕПТЕР БАНКЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 АВГУСТА

15:05 31.07.2019 ЗАО «Цептер Банк» с 1 августа изменяет процентные ставки по открываемым и пролонгируемым вкладам для физических лиц в белорусских рублях «Цептер Аккорд+», «Цептер Этюд+», «Цептер Симфония». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по безотзывному вкладу с возможностью пролонгации «Цептер Аккорд+» ставка составит 9,67% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, на 35 дней). По безотзывному вкладу «Цептер Этюд+» ставка составит 10,72% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, на 190 дней). По безотзывному вкладу «Цептер Симфония» ставка составит 12,94% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, 390 дней).