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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БСБ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ-ЮРЛИЦ
13:41 31.07.2019

ЗАО «БСБ Банк» с 7 августа вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за сопровождение документов по открытию счетов нерезидентам-юридическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся пункта 2.1.1 «Сопровождение документов по открытию счетов нерезидентам-юридическим лицам» (по категориям страны регистрации нерезидента-юридического лица):

сопровождение документов по открытию счетов нерезидентам-юридическим лицам: категория 1 – бесплатно; категория 2 – 70 долларов США или 60 евро; категория 3 (юрлица и/или их учредители) – 150долларов США или 130 евро; категория 4 (юрлица и/или их учредители) – не применяется;

открытие счетов нерезидентам-юридическим лицам: категория 1, 2 и 3 (юрлица и/или их учредители) – бесплатно; категория 4 (юрлица и/или их учредители) – не применяется.
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