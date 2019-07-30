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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИИ ЧЕТЫРЕХ БАНКОВ ПЕРЕДАДУТ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ
12:58 31.07.2019
Акции нескольких ОАО безвозмездно передадут во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Об этом говорится в постановлении Совета министров №294 от 29 июля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, акции ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», а также ОАО «Белмедстекло», которые находились в собственности государства и хозяйственном ведении (оперативном управлении) организаций системы Министерства энергетики, до 1 сентября будут переданы Госкомимуществу.
Госкомимуществу будут переданы 4472745 простых акций Паритетбанка, принадлежащих УП «МИНГАЗ», 100000 простых акций Белинвестбанка и 250 простых акций Белагропромбанк, принадлежащих УП «Брестоблгаз». Также будут переданы пакеты акций БПС-Сбербанка, принадлежавшие РУП «Брестэнерго» и госпредприятию «Белэнергострой», и акции «Белмедстекло», принадлежащие УП «Минскоблгаз» и РУП «Минскэнерго».
Министерству энергетики и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации постановления.
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