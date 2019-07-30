БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ФИЗЛИЦАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

12:25 31.07.2019 ОАО «Белагропромбанк» предлагает физическим лицам возможность проведения валютно-обменных операций по индивидуальному (специальному) курсу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возможно установление индивидуального (специального) обменного курса возможно по операциям (покупка, продажа, конверсия иностранной валюты), сумма которых в эквиваленте составляет 1000 (одна тысяча) и более базовых величин.