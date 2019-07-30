|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ФИЗЛИЦАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
12:25 31.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» предлагает физическим лицам возможность проведения валютно-обменных операций по индивидуальному (специальному) курсу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возможно установление индивидуального (специального) обменного курса возможно по операциям (покупка, продажа, конверсия иностранной валюты), сумма которых в эквиваленте составляет 1000 (одна тысяча) и более базовых величин.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2019
Курсы в банках
на 31.07.2019
Конвертация в банках
на 31.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте