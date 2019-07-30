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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ «ТД «ФОРСАЖ ИНСТРУМЕНТ БЕЛ» 2-ГО ВЫПУСКА
11:35 31.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» приступило к приему заявок на покупку облигаций «ТД «Форсаж Инструмент Бел» 2-го выпуска, номинированных в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 3 млн долларов США, срок обращения – 3 года. Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 7 процентам годовых. Продажа облигаций осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Беларуси на дату совершения сделки.
Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций частного предприятия «ТД «Форсаж Инструмент Бел» без комиссий.
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